القبض على 3 عاطلين متهمين بقتل شاب بمنطقة النهضة فى السلام

كتب ــ أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، فى القبض على 3 متهمين بقتل شاب، بمدينة السلام، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

وانتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لبيان أسباب الواقعة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية المتهمين.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين قتلوا المجني عليه "ع.م" عمدًا، بعد أن سددوا له عدة طعنات وفروا هاربين، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم السلام ثاني، بوصول شاب فى العقد الثالث من العمر للمستشفى مصاب بطعنات متفرقة، وتوفى إثر تلقيه العلاج.

وتبين من التحريات أن المجني عليه هو "ع. م" وأثناء سيره بأحد شوارع منطقة النهضة أوقفه 3 عاطلين يستقلون دراجة بخارية غير معروفين بالمنطقة، ولا سكانها بالهجوم على المجني عليه في الشارع، وسددوا له عدة طعنات مستخدمين سلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.