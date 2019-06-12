القبض على سيدة وراء سرقة شقة مواطن فى النزهة

كتب ــ عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سيدة وراء سرقة محتويات شقة سكنية لمواطن فى النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشرفة سكنه بالطابق الأول، وسرقة خزينة حديدية "متوسطة الحجم" بداخلها مبلغ مالى (3500 جنيه - بعض الأوراق - 2 كاميرا مراقبة) من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية 51 سنة "تعمل طرف المجنى عليه") ، ومقيمة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه ، وأقرت بقيامها بكسر باب الشرفة لإبعاد الشبهة عنها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات بغرفتها بالشقة محل البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.