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السعودية تحث المجتمع الدولى على زيادة الضغط على إيران للحد من برنامجها النووى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:27 م
السعودية تحث المجتمع الدولى على زيادة الضغط على إيران للحد من برنامجها النووى الملك سلمان
الرياض - فيينا (أ ش أ)

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حثت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولى ومفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إزالة الستار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية وتكثيف أعمال التفتيش داخل إيران للكشف عن أى مواقع من المحتمل أن تستخدمها إيران للقيام بأنشطة نووية غير معلنة ، وتلك التي قد تستهدف أمن وشعوب دول المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بعدم تمكين إيران من تطوير تقنيات قد تستخدم في الأغراض العسكرية.

جاء ذلك حسبما افادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء فى كلمة المملكة التي ألقاها القائم بأعمال السفارة السعودية والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا المستشار يحيى شراحيلى أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا المنعقدة في الفترة من 10 ـ 14 يونيوالجارى .
وقال شراحيلى إن شعوب المنطقة لا تحتاج إلى أسلحة نووية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم والتنمية بقدر حاجتها للتعاون وبناء الثقة وحسن الجوار وتوظيف مواردها في رفاه وتنمية شعوبها .


وأكد أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يتجاهل طبيعة نوايا إيران الحقيقية والذي يدل عليها سلوكها العدواني تجاه دول المنطقة ، نظرا لما يُشاهَد من سياستها العدائية ونزوعها نحو التوسع والهيمنة، وإجرائها عدة تجارب لصواريخها البالستية، فضلا عن تطويرها منظومات عسكرية أخرى.

 


السعوديه

ايران

البرنامج النووى الايرانى

المجتمع الدولى

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