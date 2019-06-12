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السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:09 م
السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج حبس
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء ، بمعاقبة المتهم "أيمن .ح.أ" 30 سنة عاطل بالسجن المشدد 5  سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "هانى.ر.أ" بعد التعدى عليه بالضرب بعصا "شومة"  بدائرة مركز أخميم.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى وعضوية المستشارين مصطفى وسيم  ووليد محمد عبد الحميد ووائل العمدة .
 
ترجع وقائع القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز أخميم ، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة فى ذراعه  وإحداث عاهة له بعد التعدى عليه بعصا "شومة" ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة ، حيث وقعت مشاجرة بين الطرفين  قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث عاهة له.
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

محافظه سوهاج

جنايات سوهاج

محكمه جنايات سوهاج

امن سوهاج

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