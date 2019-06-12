السجن المؤبد لمزارع لاتجاره فى الحشيش المخدر بسوهاج

وصدر الحكم، برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم ووليد محمد عبد الحميد بأمانة سر عبده حلمى ووائل العمدة.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2018، بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، والمتعاطين، وأصحاب الكيف وراغبى الشراء فى القرية والقرى المجاورة.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته عددا من قطع الحشيش، كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم .