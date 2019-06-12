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الرى تنتهى من إزالة تغطية بحر ترسا بالفيوم بعد مشكلة غرق المنازل.. صور

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:17 م
الرى تنتهى من إزالة تغطية بحر ترسا بالفيوم بعد مشكلة غرق المنازل.. صور بحر ترسا بالفيوم
كتبت أسماء نصار

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انتهت الإدارة العامة لرى شرق الفيوم، من إزالة كافة المخلفات الناتجة عن إزالة تغطية بحر ترسا وتطهير المجرى المائى لاستيعاب كافة التصرفات المائية، وذلك بعد مشكلة انسداد ماسورة الصرف المغطى بنهاية بحر ترسا ابريل الماضى نتيجة أعمال التطهير، والتى تسببت فى ارتفاع منسوب المياه وتسربها إلى عدد من المنازل.

يشار إلى أن لجنة السياسات بوزارة الموارد المائية والرى، على الضوابط والمعايير والاشتراطات التى وضعتها لجنة مشكلة من الوزارة لدراسة الطلبات الخاصة بتنفيذ التغطيات الخاصة على الترع والمصارف الزراعية لتكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى، حيث وضعت 12 شرطاً لتنفيذ التغطيات.

وتضمن الضوابط وجود كتلة سكنية كثيفة بموقع التغطية بعمق لا يقل عن 200 متر من البرين وبطول التغطية المطلوبة، وأن تكون الأولوية لوجود منشآت عامة خدمية حول الجزء المطلوب تغطيته "المستشفيات - المدارس- المصالح الحكومية"، وأن تكون التغطيات التغطية المطلوبة بقرى أو كتل سكنية مخدومة بشبكات صرف صحى منفذة بمعرفة جهات وزارة الإسكان وأن تكون بها منظومة تجميع المخلفات الصلبة فعالة قبل تنفيذ الغطيات، وأن تكون هناك ضرورة لاستغلال الجزء المطلوب تغطيته فى توسيع الطرق الرئيسية أو ايجاد محاور مروية جديدة بمنطقة التغطية، وألا تتم التغطية فى حالة وجود شبكة صرف مغطى على المصرف فى الجزء المراد تغطيته، وألا تقع التغطية أمام وخلف أى من محطات الطلمبات بمسافة 5 كيلومترات.

كما تضمنت الضوابط ألا يكون المجرى المائى المطلوب تغطيته مجرى رئيسى أو مجرى مستقبل لمياه السيول، وألا تكون مسافة التغطية المقترحة متضمنة سحارة، وأن تقوم الإدارة المختصة بوزارة الرى بإجراء دراسة توضح عدم تأثير التغطية على كفاءة المجرى المائى فيما يخص التصرفات والمناسيب التصميمية الحالية والمستقبلية، وألا يكون هناك مشاريع مستقبلية لأغراض توسيع أو تعميق المجرى المائى المطلوب تغطيته، وأن تكون هناك صعوبة فى تطهير المجرى المائى وعدم امكانية عمل الصيانة اللازمة له، وأن يتم تدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التغطية بمعرفة الجهات الطالبة.

 

 

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وزارة الرى

لجنة سياسات الرى

الترع المصارف الزراعية

بحر ترسا

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