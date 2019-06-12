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الرى تصدر قراراً بشأن غرامة تبديد المياه ؟ اعرف التفاصيل

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:53 ص
الرى تصدر قراراً بشأن غرامة تبديد المياه ؟ اعرف التفاصيل نهر النيل
كتبت أسماء نصار

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قررت وزارة الموارد المائية والرى، تحصيل قيمة المياه المستهلكة بالزيادة "تبديد المياه بالقيمة المقررة طبقاً للقرارات الوزارية 3600 جنيه، بالإضافة إلى 10% مصاريف إدارية تضاف لحساب الإيرادات.

وتضمن القرار تحصيل نسبة 7% "مصاريف انتقال مندوبى الحجز الإدارى +1% لصالح مديريات الزراعة"، وتحصل نسبة 5% حافز إشراف عن إجراءات تبديد المياه وتوزع طبقاً للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 13 ابريل العام الماضى والخاص بتوزيع حوافز صندوق رد الشىء لأصله والغرامات والرسوم وبل الانتقال لمندوبى الحجز.

وينشر القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

 


وزارة الموارد المائية والرى

قيمة المياه

تبديد المياه

المياه

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