الرئيس السيسي: انعقاد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد يعزز العمل المشترك

كتب إبراهيم قاسم – محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن انقعاد المنتدى الأفريقى الأول فى شرم الشيخ يعد إيمانا بأهمية تعزيز العمل الأفريقى المشترك الذى أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية وأجندة أعمال الاتحاد الأفريقى مشيرا إلى أنه يحتاج إلى تكاتف جهودنا جميعا فى المجالات السياسية والتشريعية والرقابية والقضائية لمكافحة أفة الفساد ونشر الوعى بمفوها وبيان أثارها وأخطار احد المواعقتا الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتطلعات الشعوب اللأفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدل والكرامة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد فى شرم الشيخ، أن المواد الأساسية التى تفقدها القارة نتيجة الفساد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع فى المقومات الاقتصادية والاجتماعية فى كثير من الدول الأفريقية.