الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.