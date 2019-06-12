الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:17 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي وزير الدفاع القوات المسلحه بسام راضى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السيسي فى افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد: الموارد المفقودة بأفريقيا جراء الفساد تسببت فى التراجع الاقتصادى والاجتماعى.. الرئيس: مصر قطعت شوطا كبيرا لتعزيز النزاهة والشفافية وحسن إدارة المال العام الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:50 م السيسى يحضر اليوم افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:23 ص شاهد.. السيسى يلتقى رئيس الكونجرس اليهودى وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:08 ص تفاصيل لقاء السيسى بقائد القيادة المركزية الأمريكية.. الرئيس يؤكد أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وواشنطن خاصة التعاون العسكرى.. و"ماكينزى": نثمن جهود مصر فى مكافحة الإرهاب الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:14 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟ الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور 2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما 620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم المزيد من Trending Plus
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