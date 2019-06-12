الخميس.. لقاء صحفى للإعلان عن مؤتمر "المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة"

كتب على عبد الرحمن

تعقد وزارة التنمية المحلية، الخميس المقبل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل مؤتمر "المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة" والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية فى الفترة من 17 - 20 يونيو الجارى.

ويأتى المؤتمر فى اطار الفعاليات المشتركة بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA .

وكان قد أجرى وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "UCLGA"، برئاسة جان بيير مباسى السكرتير العام للمنظمة، مارس الماضى، زيارة إلى مصر تفقد خلالها المقر الدائم الذى يتم تجهيزه حالياً بالقاهرة لاستضافة مكتب اقليم شمال أفريقيا بمنطقة حى النزهة، كما أجروا زيارة لمحافظة دمياط تفقدوا خلالها مدينة دمياط للأثاث وبعض الورش بها حيث أشادوا بمهارة الصناع وجودة منتجاتهم من الأثاث ، واستمعوا إلى شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ المشروع والمزايا التنافسية التى يتمتع بها.