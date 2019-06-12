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الحكومة اليمنية: استهداف مطار أبها عمل إرهابى من الطراز الأول

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:10 م
الحكومة اليمنية: استهداف مطار أبها عمل إرهابى من الطراز الأول ميليشيا الحوثى
أ ش أ

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قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادى، إن استهداف مطار أبها الدولى، اليوم الأربعاء، من قبل ميليشيات الحوثى عمل إرهابى من الطراز الأول.
وأكد بادى فى تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية أن الانقلابيين لا يفهمون لغة الحوار بل لغة القوة، لافتا إلى أنه لم يبق أمام التحالف والشرعية سوى العمل العسكرى لإنهاء الإرهاب الحوثى.
وكان المتحدث الرسمى باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، قد أعلن إصابة 26 مدنياً إثر سقوط مقذوف معادٍ "حوثى" بصالة القدوم بمطار أبها السعودى الدولى، والذى يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.


اليمن

مطار أبها الدولى

ميليشيا الحوثى

التحالف العربى

أخبار العرب

عرب وعالم

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