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التنمية المحلية: غرفة عمليات مركزية وفى المحافظات خلال الأمم الأفريقية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:00 ص
التنمية المحلية: غرفة عمليات مركزية وفى المحافظات خلال الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2019
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزارة التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه سيجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية فى الوزارة خلال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32 بمصر، والتى ستمتد فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.
 

وأضاف قاسم، لـ"اليوم السابع"، أنه سيجرى أيضًا تشكيل غرفة عمليات فى المحافظات التى تستضيف البطولة وهى: "القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية"، تكون على اتصال دائم بالوزارة لمتابعة سير البطولة بالشكل اللائق والتدخل الفورى لحل أى أزمات أو مشاكل طارئة.
 

وأوضح قاسم، أن غرفة عمليات الوزارة لن تقتصر فقط على متابعة البطولة فى المحافظات التى ستضيفها ولكن تتابع باقى المحافظات التى سيكون بها ساحات وشاشات لعرض المباريات، بالإضافة إلى متابعة المعارض والأنشطة الفنية والثقافية التى ستقام على هامش البطولة.
 

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة قائمة على مدار الساعة ويتم بالتنسيق مع غرف العمليات فى المحافظات وغرفة العمليات بمجلس الوزراء، لإدارة وحل الأزمات والمشاكل الطارئة، ويجرى استقبال تقارير دورية من المحافظات، وتكثيف العمل خلال المناسبات أو الأحداث الطارئة مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 

وتتلقى غرفة عمليات الوزارة الشكاوى من المواطنين على أرقام تليفونات 27957837، و33356708، وفاكس 33378597.


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