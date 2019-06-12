التحقيق مع عاطل مطلوب ضبطه فى قضايا مخدرات ومقاومة سلطات ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع "معتز.م" عاطل ومطلوب ضبطه على ذمة العديد من القضايا، وذلك عقب ضبطه من قبل قوات الأمن وبحوزته سلاح نارى "طبنجة".

كانت تحريات الأجهزة الأمنية كشفت تردد المتهم والمطلوب ضبطه على ذمة العديد من القضايا، ومن بينها قضايا مخدرات ومقاومة السلطات، والشروع في قتل، على محل سكنه بمنطقة بولاق الدكرور.

وتمكنت قوة أمنية بعد رصد المتهم من ضبطه، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة 9 ميلى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.