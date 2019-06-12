التحقيقات: خلاف حول مكان بيع الفاكهة يدفع تاجرا لقتل صديقه ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

لم يكن يتخيل "عبد الرحمن" حينما أتى من محافظة سوهاج بصعيد مصر إلى القاهرة أنه سيكون متهم فى قضية قتل، بسبب خلاف بسيط حول مكان كسب الرزق بينه وبين صديقه بائع الفاكهة.

"عبد الرحمن.ك" شاب فى الثلاثينات من عمره اتهمته جهات التحقيق بقتل صديق "محمد.ع" 17 عامًا ويعمل بائع فاكهة، بسبب خلاف نشب بينهما حول أحقية كلًا منهما فى مكان بيع البطيخ.

قال "عبد الرحمن" فى التحقيقات، أنه حضر من محافظة سوهاج للعمل في القاهرة قبل سنوات، وانه اتخذ لنفسه مسكن صغير بمنطقة بولاق الدكرور، وخلال تلك الفترة بائع فاكهة، واستمر في ممارسة عمله، حتى تعرف على المجنى عليه "محمد.ع" 17 سنة.

وتابع المتهم فى التحقيقات، أنه حدث خلاف بينه وبين صديقه على مكان بيع البطيخ، فنشبت بينهما مشادة كلامية، دفعته لإخراج سلاح أبيض وسدد للمجني عليه طعنه نافذة بمنطقة البطن أودت بحياته، وحاول الهرب لكن المارة تمكنوا من الإمساك به وسلموه إلى أجهزة الأمن .