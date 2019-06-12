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التحريات تؤكد صحة واقعة شروع متهمين بسرقة سيارة مواطن بالتجمع

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:03 م
التحريات تؤكد صحة واقعة شروع متهمين بسرقة سيارة مواطن بالتجمع سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث، فى واقعك شروع متهمين فى سرقة سيارة مواطن بالتجمع.
 
 
وأثبتت التحريات صحة الواقعة، بعد تفريغ كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى سجلهم الجنائى.
 
 
كان قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين بالشروع فى سرقة سيارة مواطن بالتجمع الخامس، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "عاصم. ف"، و"ولاء.ن"، مسجلين ف 3 قضايا سرقة بالإكراه.
 
 
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغاً من "م. ع"، يفيد بتمكنه من ضبط متهمين أثناء محاولتهم سرقة سيارته الخاصة، من أمام محل مسكنه، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة لكسر باب السيارة، وبسؤالهم اعترفوا بالشروع فى السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات اللازمة.

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سرقة سيارة بالتجمع

محكمة جنح القاهرة الجديدة

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