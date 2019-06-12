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البنتاجون: بدء تعطيل تدريب الطيارين الأتراك على التحليق بطائرات "إف 35"

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:32 ص
البنتاجون: بدء تعطيل تدريب الطيارين الأتراك على التحليق بطائرات "إف 35" طائرات اف 35 - أرشيفية
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مايك أندروز، بدء تعطيل برنامج تدريب الطيارين الأتراك على كيفية التحليق بطائرات "إف 35" الحربية الأمريكية، وذلك بعد أسبوع من إعلان البنتاجون عن خطة لـ"تخفيف" مشاركة تركيا حليفها فى الناتو بالبرنامج التدريبى.

وقال أندروز، فى تصريح لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن البنتاجون على دراية بأن الطيارين الأتراك لا يحلقون فى قاعدة لوك الجوية العسكرية بولاية أريزونا الأمريكية، والتى تستضيف برنامج التدريب الخاص بطائرات "إف 35".

وأضاف أن ذلك الإجراء يأتى "بدون تغيير فى سياسة البنتاجون تجاه تركيا، سنستمر فى العمل عن كثب مع الحليف التركى فى تخفيف مشاركتهم فى برنامج إف-35، خطة الانفصال هذه يمكن التراجع عنها بشكل كامل إذا اختارت تركيا الامتناع عن استلام أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400".

وكانت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، كشفت، أمس الأول الاثنين، عن أن قاعدة لوك الجوية فى أريزونا سحبت 26 مسؤولًا عسكريًا تركيًا من برنامج التدريب، مشيرة إلى أن تلك الخطوة على صلة مباشرة بالمخاوف الأمريكية بشأن خطة تركيا لنشر أنظمة الصواريخ الروسية إس-400 بعد إصرارها على استكمال الصفقة رغم جهود واشنطن لإقناعها بالعدول عن ذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك قلقًا داخل الإدارة الأمريكية من أنه إذا امتلكت تركيا، الطائرات الحربية الأمريكية المتطورة إف-35 وأنظمة الصواريخ الروسية إس-400، ستتمكن موسكو من الحصول على باب خلفى إلى معلومات تقنية محمية بشكل شديد تخص طائرات إف-35.

 


طائرات اف 35

منظومة صواريخ اس 400

وزارة الدفاع الامريكية

قاعدة لوك الجوية الامريكية

تدريب طيارين اتراك

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