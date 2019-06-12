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البحرين تدين استهداف مطار أبها السعودى وتعلن تضامنها مع المملكة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:24 م
البحرين تدين استهداف مطار أبها السعودى وتعلن تضامنها مع المملكة خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة العمل الإرهابي الذي قامت به ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، والذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة 26 شخص من بينهم أطفال ونساء.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، وأكدت على وقوف مملكة البحرين التام وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب واستتباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ووقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة.

من جانبه قال خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن استهداف الاٍرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.

وأضاف وزير الخارجية البحريني إن المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الاٍرهاب الحوثي والدعم الايراني المتوفر له.

 


السعودية

البحرين

مطار ابها

الحوثيين

ايران

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