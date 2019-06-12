الاحتلال الإسرائيلى يضع حواجز أسمنتية جنوب بيت لحم

رام الله (أ ش أ)

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، بوضع مكعبات أسمنتية على حاجز النشاش جنوب بيت لحم.

وذكر مصدر أمني فلسطيني - في تصريح اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال وضعت مكعبات أسمنتية على المدخل الجنوبى للمدينة، ومنعت مركبات الفلسطينيين من المرور، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا صباح اليوم فى نفس المكان ودققت فى هويات المواطنين.



فى سياق آخر، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجلسي قروي بورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، قرارات تقضي بوضع اليد على عدة دونمات (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) من أراضي القريتين، وتمديد سريان قرار وضع اليد السابق .



وأوضح مجلس قروى عصيرة القبلية أن القرار يقضى بتمديد سريان قرار وضع اليد على 3 دونمات و900 متر، وزيادة مساحتها إلى 5.5 دونم في منطقة الكروم فى القرية .



يشار إلى أن القرار السابق انتهى فى 31-12-2018، فيما يقضى قرار التمديد الجديد بوضع اليد على الأراضى المذكورة لأغراض أمنية حتى 31-12-2021.



بدوره، أوضح رئيس مجلس قروي بورين يحيى قادوس أن الاحتلال سلم المجلس القروى قرارا يقضى بوضع اليد على دونم ونصف الدونم من أراضي القرية، بهدف توسعة طريق أمنى لمستوطنة (براخا) المقامة على أراضى الفلسطينيين.