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الإمارات تدين استهداف مطار أبها السعودى وتعلن تضامنها مع المملكة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:31 م
الإمارات تدين استهداف مطار أبها السعودى وتعلن تضامنها مع المملكة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أبوظبى(أ ش أ)

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابى الحوثى الذى استهدف مطار أبها الدولى جنوب المملكة العربية السعودية وأسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

واستنكرت الإمارات -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء، بشدة هذا العمل الإرهابى، واعتبرته دليلًا جديدًا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة.


وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات فى مواجهة التطرف والإرهاب الحوثى، ووقوفها إلى جانبها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.


وأكد البيان أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فى الإمارات.
وأعربت الوزارة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.


الامارات

السعوديه

مطار ابها الدولى

الحوثيين

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