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الإمارات أول دولة توافق على صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:35 م
الإمارات أول دولة توافق على صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم" سيارات - أرشيفية
كتبت هبة السيد

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وافقت وزارة الاقتصاد الإماراتية، على صفقة استحواذ شركة أوبر العالمية لخدمات نقل الركاب على شركات كريم الإماراتية، لتكون بذلك أول دولة توافق على الصفقة منذ الإعلان عنها فى شهر مارس الماضى.
 
 
ومنذ الإعلان عن تقدم شركة أوبر العالمية، بعرض الاستحواذ على منافسها فى الشرق الأوسط "كريم"، خلال شهر مارس الماضى، أثيرت اعتراضات أجهزة رقابية بمصر على هذه الصفقة، بحجة أن تنفيذها يترتب عليه تقييد المنافسة فى سوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية سواء بالسيارات الخاصة أو بالحافلات صغيرة الحجم (ميكرو باصات) أو بالدراجات النارية (موتوسيكلات)، إلا أن الإمارات، المعروفة بضوابطها الرقابية الصارمة وافقت على الصفقة.
 
وستبقى العلامة التجارية الخاصة بـ"كريم" كوحدة تابعة للشركة العالمية لتساعد أوبر فى تحقيق هدفها بالوصول إلى مليار مستخدم.
 
وتأسست شركة كريم، التى تقدم خدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية خلال عام 2012 فى دبى، وتضم الشركة 150 ألف سائق فى أكثر من 70 مدينة ضمن 10 دول تعمل بها.
 
 

الإمارات

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