سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الإعلان عن تسعيرة الكشف بالعيادات التخصصية لعلاج مشاكل التغذية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:00 ص
الإعلان عن تسعيرة الكشف بالعيادات التخصصية لعلاج مشاكل التغذية عيادات الكشف - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة، عن تسعيرة الكشف داخل العيادات التخصصية المتواجدة بمقر المعهد، والتى تعمل من التاسعة صباحا وحتى الثانية مساء.
 
وتعتبر العيادات التخصصية بديلاً عن اللجوء إلى مراكز التجميل والجيمات ذات التكاليف الضخمة فى تحديد المشاكل الصحية المتعلقة بالتغذية والوزن الصحى.
 
وإليكم الأسعار:  
 
1- الكشف فى العيادات التخصصية  20 جنيهًا.
2- سعر قياس الدهون في الجسم 20 جنيها.
3- سعر قياس هشاشة العظام من القدم 40 جنيهًا.
4- الكشف في عيادة الرضاعة الطبيعية 15 جنيهًا.
5- الكشف فى عيادة الرياضيين 15 جنيهًا.

 


الكشف

العيادات

معهد التغذية

العيادات التخصصية

مشاكل التغذية

التغذية الصحية

قياس الدهون

هشاشة العظام

الرضاعة الطبيعية

اخبار

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً

المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً

تعرف على أبرز خسائر قطر خلال العامين الماضيين من المقاطعة العربية

تعرف على أبرز خسائر قطر خلال العامين الماضيين من المقاطعة العربية

صور.. توقف شفاط المنزل فاكتشف ثعبانا ضخما.. اعرف القصة؟

صور.. توقف شفاط المنزل فاكتشف ثعبانا ضخما.. اعرف القصة؟

شاهد.. آخر تجهيزات الملاعب المضيفة لأمم إفريقيا وسعتها الجماهيرية

شاهد.. آخر تجهيزات الملاعب المضيفة لأمم إفريقيا وسعتها الجماهيرية

استلام 3 ملايين و174 ألف طن قمح محلى من المزارعين

استلام 3 ملايين و174 ألف طن قمح محلى من المزارعين

انخفاض معدل المواليد لـ24.5 مولود فى الألف خلال 2018

انخفاض معدل المواليد لـ24.5 مولود فى الألف خلال 2018

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة