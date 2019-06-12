الإعلان عن تسعيرة الكشف بالعيادات التخصصية لعلاج مشاكل التغذية

كتب وليد عبد السلام

أعلن المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة، عن تسعيرة الكشف داخل العيادات التخصصية المتواجدة بمقر المعهد، والتى تعمل من التاسعة صباحا وحتى الثانية مساء.



وتعتبر العيادات التخصصية بديلاً عن اللجوء إلى مراكز التجميل والجيمات ذات التكاليف الضخمة فى تحديد المشاكل الصحية المتعلقة بالتغذية والوزن الصحى.

وإليكم الأسعار:

1- الكشف فى العيادات التخصصية 20 جنيهًا.