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الإحصاء: 2.5 مليار دولار صادرات مصرية فى مارس.. والمنتجات البترولية أبرزها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:07 م
الإحصاء: 2.5 مليار دولار صادرات مصرية فى مارس.. والمنتجات البترولية أبرزها 2.5 مليار دولار صادرات مصر فى شهر مارس 2019
كتبت- هبة حسام

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بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر مارس الماضى، 2.580 مليار دولار، مقابل 2680 مليار دولار فى الشهر المماثل من العام الماضى، بانخفاض قدره 3.9%، ولكن بالرغم من تراجع حجم الصادرات فى شهر مارس الماضى مقارنة بمثيله، إلا أن هناك عدد من السلع ارتفعت قيمة تصديرها، فى مقدمتها المنتجات البترولية، والتى ارتفعت بنسبة 201.5%، بالإضافة إلى، الأسمدة بارتفاع 2.7% والبلاستيك بنسبة 45.5% ومنتجات الألبان بنسبة 2.7%.
 
وبحسب جهاز الإحصاء، والذى أعلن اليوم فى بيان له، أبرز مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر مارس 2019، تسبب فى انخفاض القيمة الكلية للصادرات المصرية خلال مارس الماضى، تراجع القيمة التصديرية لبعض السلع، منها، الملابس الجاهزة والتى انخفض تصديرها بنسبة 0.4%، والبترول الخام بتراجع بلغت نسبته 7.3%، علاوة على، انخفاض تصدير البرتقال الطازج بنسبة 55.4%، والبطاطس بنسبة 1.1%.
 
وأوضحت المؤشرات الإحصائية، أنه على مستوى الواردات، فسجلت قيمتها فى مارس 2019 نحو 6.730 مليار دولار، مقابل 6.450 مليار دولار فى مارس 2018، بارتفاع 4.3%، وهو ما تسبب فى ارتفاع العجز فى الميزان التجارى إلى 4.150 مليار دولار فى مارس 2019، مقارنة بـ 3.770 مليار دولار فى الشهر المماثل من 2018، بارتفاع بلغت نسبته 10.1%، إذ يشير العجز فى الميزان التجارى إلى الفرق بين حجم الواردات والصادرات.
 
كما أشارت البيانات إلى أن شهر مارس شهد ارتفاع لواردات بعض السلع، مقابل تراجع استيراد سلع أخرى، ومن السلع التى ارتفع حجم استيرادها جاءت اللحوم، والتى ارتفعت بنسبة 5%، هذا بالإضافة إلى، ارتفاع واردات مصر من القمح بنسبة 18.7%، والبلاستيك بارتفاع 14.3%، كما ارتفع حجم استيراد المواد الكيماوية بنسبة 29.8%.
 
بينما انخفضت قيمة واردات سلع أخرى، خلال شهر مارس 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، أهمها، منتجات البترول بنسبة تراجع 3.1%، والمواد الأولية من حديد أو صلب والتى تراجعت بنسبة 8.1%، علاوة على، انخفاض واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة 5.1%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة تراجع بلغت 1.3%.

الصادرات المصرية

صادرات مصر

واردات مصر

التجارة الخارجية

جهاز الاحصاء

الميزان التجارى

صادرات شهر مارس

اخبار الاقتصاد

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