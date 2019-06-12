الأسرى الفلسطينيون فى سجن عسقلان الإسرائيلى يعلنون مطالب إضراب الأحد القادم

رام الله(أ ش أ)

قال نادى الأسير الفلسطينى إن الأسرى فى معتقل "عسقلان" الإسرائيلي أعلنوا أبرز المطالب التي كانوا قد أكدوا أنهم سيخوضون إضرابا يوم الأحد القادم سعيا لتحقيقها .

وأوضح نادى الأسير - في بيان صدر اليوم الأربعاء - أن أبرز المطالب، هي، وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلح، وإلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل جائر، وعلاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية لعدد من الأسرى وزراعة الأسنان لآخرين وإدخال أطباء مختصين، وغيرها من المطالب .



كانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت أن إدارة السجون الإسرائيلية قررت تقليص 50% من مشتريات الأسرى "كانتين" من الناحيتين النوعية والكمية.



وشهد شهر أبريل الماضى مواجهة بين الأسرى وإدارة السجن ، حيث نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات عديدة ، وخربت مقتنيات الأسرى.

يشار إلى أن معتقل “عسقلان” يضم 46 أسيرا فلسطينيا.