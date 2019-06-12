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اعترافات تاجر هيروين بالأميرية بعد ضبطه: "أخرة المشى ورا الشيطان الهلاك"

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:31 ص
اعترافات تاجر هيروين بالأميرية بعد ضبطه: "أخرة المشى ورا الشيطان الهلاك" مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"أخرة المشى ورا الشيطان الهلاك، والخيانة وحشة".. بهذه الكلمات اعترف "جمال.أ" 36 سنة عامل، فى تحقيقات النيابة العامة، بتورطه فى جلب وتوزيع المواد المخدرة "الهيروين" بالمطرية، قاصدًا تحقيق أرباح غير مشروعة لفشله فى العثور على وظيفة تدر عليه دخلاً كبيرًا.

 

وقال المتهم، إنه فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه وبحوزته 600 جرام هيروين، و250 قرصًا مخدرًا، واقتادوه للقسم.

 

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة فى القبض على "جمال،أ" 36 سنة عاطل، مقيم بمنطقة الفردوس، وبحوزته 600 جرام هيروين، 250 قرصا مخدرا، قبل توزيعها فى منطقة الأميرية.


وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة فتحرر له المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


مخدر الهيروين

عاطل الأميرية

المشى ورا الشيطان

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هيروين

اخبار الحوادث

الحوادث

اعترافات المتهمين

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