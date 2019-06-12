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اصلاح كسر خط المياه الرئيسى بالطريق الدائرى بالمعلمين بأسيوط

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:45 م
اصلاح كسر خط المياه الرئيسى بالطريق الدائرى بالمعلمين بأسيوط الانتهاء من اصلاح الكسر
اسيوط - هيثم البدرى

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أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط،انتهاء اصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 800مم (GRB)، بالطريق الدائري بمنطقة المعلمين أمام حديقة الايمان والمغذي لمنطقة غرب أسيوط، الذي تعرض لكسر مفاجئ عصر أمس - وتم ضخ المياه بالخط.
 
وأشار المحافظ، فى بيان له منذ قليل،إنه تم التعامل مع الازمة بنجاح ومواجهة الاثار السلبية، التى ترتبت عليها من ضعف المياه او غرق تجمعات المياه الكبيرة ببعض الشوارع، لافتا الى إنه تم التعامل مع التجمعات بشفطها، ووضع التربة الزلطية بالشوارع وتعويض الاسر المضارة من المياه.
 
وأشار المهندس محمد صلاح إلى أن أعمال الاصلاح تم خلالها استخدام 15 سيارة كسح وشفط مياه و6 سيارات مياه نقية و2 طلمبة سحب وطلمبة غاطسة و2 حفار وسيارة الورشة المتنقلة بالشركة، لافتا الى ان الاثار المترتبة على عمليات الاصلاح تمثلت فى ضعف المياه بمنطقة غرب اسيوط، وتم الاستعانة ببعض البدائل منها محطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة وخزان مياه غرب وبمشاركة الحماية المدنية،والحملة الميكانيكية بحى غرب والكهرباء والاسعاف والغاز الطبيعى.
 
يذكر أن محافظ أسيوط قام بتفقد جميع اعمال الاصلاح وشفط المياه ووضع التربة الزلطية بالشوارع المتضررة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تحت اشراف المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومهندسى الصيانة بالشركة والفنيين المتخصصين.
 
 

اسيوط

الطريق الدائرى

مياه الشرب والصرف الصحى

محافظ اسيوط

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