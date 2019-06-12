استولت على نصف مليون جنيه.. حبس صاحبة كافيه بشرم لاتهامها بالنصب على أجنبى

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة، حبس مالكة "كافيه" بشرم الشيخ، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على مواطن أجنبى الجنسية بدائرة القسم .

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، برئاسة المستشار إيهاب عبد اللطيف، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد بتعرض سعودى الجنسية، لعملية نصب على يد سيدة تمتلك "كافيه" فى شرم الشيخ، والاستيلاء منه على نصف مليون جنيه منه.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات، واستدعت الضحايا لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتم تحرير المحضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.