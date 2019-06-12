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ارتفاع عدد المتوفين لـ 16 بحادث تصادم 3 سيارات بطريق الأتوستراد في حلوان

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:17 م
ارتفاع عدد المتوفين لـ 16 بحادث تصادم 3 سيارات بطريق الأتوستراد في حلوان حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى، أن عدد المتوفين ارتفع إلى 16 متوفى، بعد وفاة اثنين من المصابين، عقب إيداعهما غرفة العناية المركزة، إثر حادث تصادم، وقع ظهر اليوم بين سيارتين ميكروباص، وملاكى أعلى كوبرى طره فى منطقة حلوان ، فيما لا يزال هناك 8 مصابين فى مستشفى حلوان و البنك الأهلى لتلقى الرعاية الصحية.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة على كوبرى طرة، بطريق الأوتوستراد، بوقوع حادث مرورى نتج عنه وفاة 14 وإصابة 10 أشخاص، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 


حادث مرورى بطره

اوناش مرورية

زحام مرورى بالطريق

سيارات الاسعاف

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