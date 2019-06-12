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إنقاذ 4 أشخاص عالقين بالمنطقة الطينية فى بحر غرناطة بالكويت

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:30 ص
إنقاذ 4 أشخاص عالقين بالمنطقة الطينية فى بحر غرناطة بالكويت جانب من عملية الإنقاذ
كتب محمد تهامى زكى

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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن الطيران العمودي - إدارة جناح الشرطة التابع لقطاع العمليات، استطاع إنقاذ 4 أشخاص كانوا عالقين في بحر غرناطة بالمنطقة الطينية.
 
ووفقا لحساب الداخلية الكويتية على انستجرام، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات خفر السواحل يفيد بوجود ثلاثة اشخاص عالقين في بحر غرناطة يصارعون الغرق، وعلى الفور توجه رجال خفر السواحل والإنقاذ البحري إلى مكان البلاغ لإنقاذ الأفراد العالقين إلا أن صعوبة التحرك في المنطقة الطينية حالت دون الوصول إليهم، وحاول أحد أفراد الإنقاذ البحري إنقاذهم إلا أنه علق معهم فتم استدعاء الطيران العمودي وتم إنقاذهم جميعاً وإسعافهم في قاعدة خفر السواحل بالفنطاس دون إصابة أي منهم بمكروه.
 
وتواجد في منطقة الحادث القيادات الأمنية والمدنية والإطفاء العام والطوارئ الطبية وفريق الإنقاذ التطوعي.
 
وتعتبر هذه أول عملية إنقاذ بالطائرة الجديدة على أرض الواقع وتم فتح تحقيق بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

الداخلية الكويتية

الكويت

وزارة الداخلية

الطيران العمودى

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