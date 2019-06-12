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إعلان نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق بنسبة نجاح 98%

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:21 م
إعلان نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق بنسبة نجاح 98% كلية الطفل بجامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق، نتيجة امتحانات العام الجامعى 2019/ 2020 فور الانتهاء من أعمال الإمتحانات والكنترول والرصد الإلكترونى، فى وقت قياسى بظهور نتيجة العام الدراسى بنسبة نجاح بلغت 98% .

صرح بذلك الدكتور شحته حسنى عميد الكلية، مشيراً إلى أنه بدعم من الدكتور خالد عبدالبارى رئيس الجامعة، إنطلقت مسيرة الكلية وبدأ الدراسة بها هذا العام وتميزت الكلية بإقبال الطالبات على الدراسة بها، حيث بلغ عددهن 762 وكان الإنطلاقة مميزة سواء بالنسبة للعملية التعليمية والأنشطة الطلابية والأنشطة المجتمعية .

وأعرب شحته عن شكره وتقديره لكل من ساهم فى إنجاز أعمال الامتحانات والتصحيح والرصد، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وإدارة الكلية والعاملين ، والسادة المنتدبين لأعمال الكنترول من كليتى التكنولوجيا والتنمية والزراعة ومركز القياس والتقويم،متوجها بشكر خاص للدكتور خالد عبدالسلام متولى بكلية التكنولوجيا والتنمية القائم بأعمال الرصد الإلكترونى لسبع مقررات دراسية على ما بذله من جهد ومهارة فى دقة وسرعة إعلان النتيجة .

 


الشرقيه

جامعة الزقازيق

كلية التربية للطفول المبكرة

نتيجة امتحانات كلية التربية للطفولة المبكرة

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