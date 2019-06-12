"إسكان الوادى الجديد": طرح 3 خيارات جديدة للمتقدمين للإسكان الاجتماعى

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن قيام المديرية بطرح ثلاثة خيارات للأفراد المتقدمين لوحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، وعددهم 379 فردا من الخارجة والداخلة.

وقال وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، في تصريح صحفي، إن الخيارالأول هوإقامة بيوت ريفية للمتقدمين، تكون بأقرب قرية للمدينة وتتماشى مع موقفهم المالي وتكون أقل سعرا من الوحدات السكنية الموجودة بالمدن والتي وصلت لحوالي 300 ألف جنيه، مضيفا أن المقترح الثاني هو أن يوافق المستفيد على تكلفة الوحدة وتسديد المبالغ المستحقة للحصول على الوحدة السكنية، أما الثالث سيكون حال عدم الموافقة على المقترحين وعليه يقوم المتقدم بسحب مقدم الحجز.

وأوضح"حسين"، أن هناك من تقدموا للمحافظة منذ فترة للحصول على وحدات سكنية من الإسكان الاجتماعي، منهم 300 فرد من الخارجة، و79 من الداخلة، منذ 4 أو 5 سنوات، ومنهم من قام بسداد مبلغ 9 آلاف جنيه ومنهم من قام بسداد حوالي 25 ألفا.