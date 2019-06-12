سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة العقارات التى تمثل خطورة على السكان غرب الإسكندرية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:29 م
إزالة العقارات التى تمثل خطورة على السكان غرب الإسكندرية العقار المخالف
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حى غرب الإسكندرية حملة برئاسة اللواء هشام كمال رئيس الحى لإزالة المبانى التى تمثل خطورة داهمه على حياة المواطنين، وذلك بناء على تعليمات محافظ الإسكندرية بدور الوحدات المحلية بالحفاظ على اروح المواطنين والممتلكات الخاصة.

 

وتم تكلف لجنة الإزالة باستمرار العمل لإزالة الأجزاء الخطرة للعقارات والمبانى الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة.

 

وقامت سكرتيرة عام الحى المهندسة ابتسام الشافعى وإدارة المشروعات والعضو القانونى اليوم الأربعاء، بإزالة الخطورة الداهمة لجزء من العقار رقم 60 شارع حافظ حسنين ناصية شارع القفال وتمثل خطورة داهمة على حياه المارة والصادر له قرار ترميم رقم 167 لسنة 2018.

 

وأكد الحى، على أنه جارى عرض العقار على المكتب الاستشارى بكلية الهندسة لاستصدار القرار للعقار وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

 


الاسكندرية

عقارات قديمة

حى غرب

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة