إزالة العقارات التى تمثل خطورة على السكان غرب الإسكندرية

شن حى غرب الإسكندرية حملة برئاسة اللواء هشام كمال رئيس الحى لإزالة المبانى التى تمثل خطورة داهمه على حياة المواطنين، وذلك بناء على تعليمات محافظ الإسكندرية بدور الوحدات المحلية بالحفاظ على اروح المواطنين والممتلكات الخاصة.

وتم تكلف لجنة الإزالة باستمرار العمل لإزالة الأجزاء الخطرة للعقارات والمبانى الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة.

وقامت سكرتيرة عام الحى المهندسة ابتسام الشافعى وإدارة المشروعات والعضو القانونى اليوم الأربعاء، بإزالة الخطورة الداهمة لجزء من العقار رقم 60 شارع حافظ حسنين ناصية شارع القفال وتمثل خطورة داهمة على حياه المارة والصادر له قرار ترميم رقم 167 لسنة 2018.

وأكد الحى، على أنه جارى عرض العقار على المكتب الاستشارى بكلية الهندسة لاستصدار القرار للعقار وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.