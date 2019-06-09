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لو بتعانى من القولون العصبى.. الزبادى والشوفان والتفاح هيخلصك من آلامه

الأحد، 09 يونيو 2019 10:00 ص
لو بتعانى من القولون العصبى.. الزبادى والشوفان والتفاح هيخلصك من آلامه القولون العصبى صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

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يعانى الكثير من مشكلة القولون العصبى ويعتبر من الأمراض الأكثر شيوعا فى عصرنا هذا، كما يجب على مريض القولون أن يتبع أنظمة غذائية للحد من مشاكله والتخلص من الانتفاخات التى يسببها القولون العصبى، لأن هناك العديد من الأكلات التى يقوم المريض بتناولها تتسبب فى حساسية شديدة لمرضى القولون كما تتسبب فى عسر الهضم، والتهابات القولون العصبى، حسبما ذكر موقع"webmed".

أطعمة ومشروبات لتهدئة القولون:
 

الزبادى

 

كيف_تصنع_الزبادي

 

يساعد الزبادى على تهدئة القولون العصبى، لأنه يساعد على الهضم وعدم التعرض للانتفاخات والإمساك .

 الأعشاب الطبيعية 
 

تعتبر الأعشاب من أكثر العلاجات المهدئة للقولون العصبى، مثل النعناع والزنجبيل والكراوية  تساعد على التخلص من الانتفاخات وعلاج اضطرابات المعدة .

 الخضراوات والفواكه

 

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تساعد على تهدئة القولون العصبى وتنظيم حركة الأمعاء لكى لا يصاب المريض بالإمساك، كما تعمل على التخلص من الانتفاخات والتقلصات .

 الشوفان
 

يساعد على امتصاص الدهون التى تعمل على تهيج القولون العصبى كما يساعد على تهدئته والتخلص من الإمساك ويعمل على حماية الجسم من الإصابة بسرطان القولون .

التفاح
 

يساعد التفاح على تهدئة القولون العصبى كما يحتوى على الياف تعمل على تنظيم حركة الأمعاء وعدم التعرض للإمساك .

 


القولون

القولون العصبى

علاج القولون العصبى

مشاكل القولون

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