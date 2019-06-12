أسعار الذهب ترتفع 9 جنيهات اليوم الأربعاء بعد ارتفاع السعر العالمى

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 -6-2019 فى سوق الصاغة قرابة 9 جنيهات، بسبب ارتفاع سعر أوقية الذهب من 1325 دولار للأوقية إلى 1336 دولار.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر عيار 21 سجل 626 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 سجل 536 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5008 جنيهات.

أوقية الذهب 1336 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.