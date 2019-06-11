8 أغسطس..الحكم على موظف متهم باختلاس 5 مليون جنيه من فندق

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 8 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم على المتهم "م.ع"، موظف بقسم الحفلات بفندق لاتهامه باختلاس 5 مليون جنيه ، صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

و كان دفاع المتهم، دفع بعدم إنطباق وصف الجريمة المسند للمتهم من النيابة العامة، حيث أنه غير مختص بتلقي أموال من العملاء، لصالح جهة عمله، و هو الشرط الواجب توافره في جريمة الاختلاس، كما دفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة لإنعدام الدليل عليها.

وكشفت تحقيقات نيابة الـأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم "م.ع"، بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "موظف بقسم الحفلات بفندق، استولي بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، حيث استولي لنفسه وبدون وجه حق علي مبلغ 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن استحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبي اقامة الحفلات علي مبالغ مالية زاعمًا تحصيل تلك المبالغ لصالح الفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم علي خلاف الحقيقه فتمكن بذلك من الاستيلاء علي تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.