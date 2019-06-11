7 نصائح تبعد الشباب عن خطر الاتجاه لإدمان المخدرات.. تعرف عليها

- زيادة الحب والاهتمام والرعاية داخل الأسرة
- الحديث معهم وسماعهم طوال الوقت والتعامل معهم على أنهم أصدقاء
- مشاركاهم اهتماماتهم وتقليل الاختلاف معهم
- عدم التقليل من آرائهم ومنحهم فرص المشاركة فى القرارات الخاصة بهم وتقديم النصائح لهم على أنها مقترحات
- التركيز على المميزات ونشجعهم ونكافئهم عليها
- تعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار الخاص بهم ولا نتسرع فى الحكم عليه ونناقشهم فى المفاهيم المغلوطة
- السعى لأن نكون قدوة حسنة لهم والبعد عن الاختلاف والسب والإهانة لهم وأمامهم .
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