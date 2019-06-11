7 نصائح تبعد الشباب عن خطر الاتجاه لإدمان المخدرات.. تعرف عليها

كتب وليد عبد السلام

لاشك أن إدمان المخدرات من المشاكل الكبرى التى يقع فيها الشباب، وهو ما يستدعى أن نبعدهم عن العوامل التى تسبب ذلك، ولهذا يستعرض "اليوم السابع" تحليلا معلوماتيا حول كيفية إبعاد أو تقليل خطر الاتجاة للإدمان لدى الشباب وتمنحه الثقة بنفسه كالتالى:..

- زيادة الحب والاهتمام والرعاية داخل الأسرة

- الحديث معهم وسماعهم طوال الوقت والتعامل معهم على أنهم أصدقاء

- مشاركاهم اهتماماتهم وتقليل الاختلاف معهم

- عدم التقليل من آرائهم ومنحهم فرص المشاركة فى القرارات الخاصة بهم وتقديم النصائح لهم على أنها مقترحات

- التركيز على المميزات ونشجعهم ونكافئهم عليها

- تعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار الخاص بهم ولا نتسرع فى الحكم عليه ونناقشهم فى المفاهيم المغلوطة

- السعى لأن نكون قدوة حسنة لهم والبعد عن الاختلاف والسب والإهانة لهم وأمامهم .