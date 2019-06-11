4 خطوات لحماية عينيك أثناء وضع العدسات اللاصقة

كتبت فاطمة خليل

العدسات اللاصقة يمكن أن تساعدك على رؤية أفضل والحفاظ على صحة عينيك، عندما يتم استخدامها بشكل صحيح، فهى تساعد على تصحيح الرؤية ولكن يمكن أن يؤدي ارتداء العدسات اللاصقة إلى زيادة فرصتك في الإصابة بعدوى العين، وفقاً لما ذكره موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى CDC.

العدسات اللاصقة



يمكن أن تؤدي التهابات العين المتعلقة بالعدسات اللاصقة إلى تلف طويل الأمد في نظرك، حتى الالتهابات البسيطة يمكن أن تكون مؤلمة وتعطل الحياة اليومية، لذا يجب اتباع العادات الصحية أثناء ارتداء العدسات اللاصقة للحفاظ على صحة عينيك.

العدسات اللاصقة



إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، فاتبع خطوات بسيطة لحماية عينيك.

لا ترتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم ما لم يوجهك طبيب العيون للقيام بذلك.



أظهرت الدراسات أن ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم يزيد من فرص الإصابة بعدوى العين 6 إلى 8 مرات.

لا تخلط أبدًا محلولًا جديدًا مع محلول قديم أو مستعمل.



استخدم محلول العدسات اللاصقة الجديد فقط ، حيث يمكن أن تؤدي إضافة محلول جديد إلى المحلول المستخدم إلى تقليل القدرة على قتل الجراثيم.

لا تسبح ولا تستحم أثناء ارتداء العدسات اللاصقة.



العدسات اللاصقة يمكن أن تحمل الجراثيم من الماء إلى العين.

شراء العدسات من مكان موثوق



لا تستخدم العدسات اللاصقة مجهولة المصدر وقم بشراء عدسات آمنة من مكان آمن ومضمون.