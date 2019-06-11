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193 حالة تعدى بمساحة 7 أفدنة على الأراضى الزراعية خلال يومين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:53 م
193 حالة تعدى بمساحة 7 أفدنة على الأراضى الزراعية خلال يومين إزالة تعديات على الأراضى الزراعية
كتب عز النوبى

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أكد  الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية، خلال الفترة من 4- 6 يونيو 2019، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بلغت حوالى 193 حالة بمساحة إجمالية بلغت حوالي 7 فدان، و 10  قيراط، و 6 سهم،  على مستوى كافة المحافظات.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الى انه تم تنفيذ الإزالة الفورية لـ  108 حالات، بمساحة 4 فدان، و 20 قيراط، و 12 سهم، لافتاً إلى أن أعلى معدل للإزالات تم بمحافظات بنى سويف، كفرالشيخ والمنيا.

 وأوضح  عباس الشناوى، أن الإدارة المركزية تقوم  اتخاذ جميع الإجراءات تشديد عمليات المتابعة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية، فور وقوعها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حفاظاً على الرقعة الزراعية.

 

 


الخدمات الزراعية

التعديات على الاراضى

الاراضى الزراعية

إزالة التعديات على الاراضى

حماية الاراضى

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