سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وتؤكد: يساعد على امتصاص الحديد

100 مليون صحة تنصح بإضافة الليمون للوجبات الغذائية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:15 م
100 مليون صحة تنصح بإضافة الليمون للوجبات الغذائية الليمون
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصحت مبادرة 100 مليون صحة، الأمهات بإضافة الليمون إلى الوجبات الغذائية المختلفة لكونه غنيًا بفيتامين سى وهو ما يساعد الجسم على امتصاص الحديد والاستفادة منه.

وذكرت مبادرة 100 مليون صحة، فى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن  الليمون مضاد للزكام ولديه فعالية كبيرة ضد البكتيرية وهو علاج فعال للرشح، له فعالية كبيرة فى التخفيف من ضغط الدم الشريانى حيث إنه ينظم نبضات القلب.

وتابعت: "الليمون مضاد للبكتيريا والميكروبات بالجسم حيث إنه يعمل على تصفية الجسم من السموم كما أن مزج عصير الليمون مع العسل يعتبر دواء فعال ضد ديدان الأمعاء."

 


الليمون

100 مليون صحة

الاأطفال

الوجبات الغذائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة