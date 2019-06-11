وكيل تموين الأقصر يعلن توريد 21529 طن قمح للشون والصوامع من المزارعين

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تواصلت عمليات توريد القمح لشون وصوامع المحافظة، حيث بلغت كمية توريد القمح حتى صباح اليوم الثلاثاء، 21529.118 طن، وجارى الإستلام لباقى الكميات المزروعة بالمحافظة هذا الموسم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار توريد القمح المحلى 685 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 ، و670 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 ، و655 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5، وجدير بالذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 34100 طن، وهى تشمل سعة بنكر وشونة إسنا 28 ألف طن، وصومعة وشونة أرمنت 6100 طن.

ووجه الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، قيادات المديرية بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين،كما شدد على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.