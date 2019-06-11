وأضاف ماس -الذي يحضر اليوم الثلاثاء اجتماعا حول هذا الموضوع في استوكهولم عاصمة السويد- أنه من المهم أن تجتمع العديد من الدول للعمل على تعزيز والحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن ماس قوله "الدول التي تمتلك أسلحة نووية تحتاج إلى تحمل مسئولياتها تجاه نزع السلاح النووي بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى منع حصول مزيد من الدول على أسلحة نووية".

وبغرض تبادل الآراء، دعت وزارة الخارجية السويدية وزراء خارجية ألمانيا والأرجنتين وأثيوبيا وفنلندا وإندونيسيا واليابان والأردن وكندا وكازاخستان وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وإسبانيا وكوريا الجنوبية للاجتماع، ولا تمتلك أي من هذه الدول أسلحة نووية، وليس من المنتظر أن يخرج الاجتماع بقرارات محددة.