وتتوالى الصفعات على وجه أردوغان.. البنتاجون يوقف تدريب طيارين أتراك

كتبت: إنجى مجدى

كشفت مجلة فورين بوليسى، أن الجيش الأمريكى أوقف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على الطائرة المقاتلة F-35 فى الولايات المتحدة وقطع وصولهم إلى المعلومات الخاصة بالمقاتلة، استعدادا لإقصاء تركيا من البرنامج بسبب إصرار نظام الرئيس رجب طيب أردوغان على شراء نظام صواريخ روسى مثير للجدل.

ومنحت وزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضى، رسميا، تركيا مهلة تنتىهى فى 31 يوليو لإلغاء صفقة نظام صواريخ S-400 الروسى قبل استبعاد حليف الناتو من برنامج F-35 بالكامل.

وتقول المجلة الأمريكية، الثلاثاء، إنه عند هذه النقطة إذا لم تغير أنقرة مسارها فيجب على جميع أفراد القوات الجوية التركية المشاركين فى البرنامج مغادرة الولايات المتحدة.

وتشير إلى أنه بالنسبة للطيارين الأتراك الستة فى قاعدة "لوك" الجوية فى ولاية أريزونا، وهم مدربان وأربعة طلاب، فقد تم بالفعل قطع وصولهم إلى الطائرة الأمريكية الجديدة.

وبحسب اثنين من مسئولى الدفاع الأمريكيين، فإن الجنرال تود كانتربيرى، قائد الجناح، قرر الأسبوع الماضى إيقاف الطيارين على الفور وتقييد وصولهم إلى "القبو"، الذى يحتفظ بأسرار الدولة ومواد سرية.