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نواب حزب العمال غاضبون من رئيس الحزب ويطالبونه بتغيير نهجه تجاه بريكست

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:15 م
نواب حزب العمال غاضبون من رئيس الحزب ويطالبونه بتغيير نهجه تجاه بريكست جيريمى كوربين
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نواب حزب العمال انتقدوا إستراتيجية، زعيم الحزب جيريمي كوربين فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم "بريكست"، في اجتماع الحزب مساء الاثنين ، حيث قال العديد من النواب الموالين له إنهم شعروا بالخجل من التصويت لصالح الحزب في الانتخابات الأوروبية وحثوا على تغيير الاتجاه.
 
 
وقال نواب حضروا الاجتماع الخاص مساء أمس إن هناك تدخلات مفاجئة من زملائهم الذين لم يتحدثوا من قبل ضد كوربين ، بما في ذلك لويد روسيل مويل وماري ريمر.
 
وجاء اجتماع حزب العمال البرلماني  وسط غضب حول كيفية تعامل مكتب كوربين مع شكاوى المضايقات ضد اثنين من الشخصيات العمالية البارزة ، فضلاً عن التحقيق في معاداة السامية داخل الحزب من قبل هيئة مراقبة المساواة.
 
وقال أحد النواب وهو يغادر قاعة اللجنة إنه كان "أسوأ اجتماع لكوربين كزعيم للحزب...يبدو أنه لم يعترف حتى بوجود صعوبات ، من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى التحرش الجنسي إلى معاداة السامية".
 
 

حزب العمال

جيريمى كوربين

بريكست

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربى

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