سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر اسماء المتوفين فى حادث تصادم بمركز حوش عيسى بالبحيرة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:59 ص
ننشر اسماء المتوفين فى حادث تصادم بمركز حوش عيسى بالبحيرة جانب من الحادث
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، وسيارة ميكروباص، أمام كوبرى أبو خشيم على طريق الحاجر .
 
أسفر الحادث، عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، تم نقلهم الى مستشفى حوش عيسى لتلقى العلاج. 
 
والمتوفين هم، كل من "فرحة.م.ش"، و"نورهان.إ.ن"، و"يسرية.ع "، و"إيمان.ع"، و"رحمة.ر"، و"رحمة.م"، و"نورا.ع.ي"، وجميعهن من العمالة الزراعية .
 
كان 7 أشخاص، قد لقوا مصرعهم، واصيب 16 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وسيارة ميكروباص، على طريق الحاجر بمركز حوش عيسى  بالبحيرة، تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام .
 
 
 
 

محافظه البحيره

امن البحيره

حادث تصادم

عماله زراعيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة