ننشر اسماء المتوفين فى حادث تصادم بمركز حوش عيسى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، وسيارة ميكروباص، أمام كوبرى أبو خشيم على طريق الحاجر .

أسفر الحادث، عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، تم نقلهم الى مستشفى حوش عيسى لتلقى العلاج.

والمتوفين هم، كل من "فرحة.م.ش"، و"نورهان.إ.ن"، و"يسرية.ع "، و"إيمان.ع"، و"رحمة.ر"، و"رحمة.م"، و"نورا.ع.ي"، وجميعهن من العمالة الزراعية .

كان 7 أشخاص، قد لقوا مصرعهم، واصيب 16 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وسيارة ميكروباص، على طريق الحاجر بمركز حوش عيسى بالبحيرة، تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام .