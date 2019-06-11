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ننشر أبرز الإضافات على نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:18 م
ننشر أبرز الإضافات على نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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ينشر " اليوم السابع " أبرز الإضافات على نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.
 
 
وأكدت مصادر مسئولة  أن تعديل نموذج إجابة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، تم من خلال إضافة جزئيتين، إحداهما خاصة بجمع كلمة زمان، وتمت إضافة إجابة أزمان لنموذج الإجابة ، والجزئية الثانية خاصة بمفرد كلمة "حوائجهم" وتم إضافة إجابة "حائجتهم" لنموذج الإجابة، إضافة إلى منح درجة التعبير سواء كتبه الطالب بصيغة الماضى أو المستقبل. 
 
وشددت المصادر أن نسبة النجاح فى اللغة العربية تخطت ال 90% وسيتم إعلان النتيجة قريبا. 
 

دخل الامتحان 669 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

 كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا. 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات .


الثانوية العامة

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