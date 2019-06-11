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نجاة عروسة ومصرع العريس و2 آخرين بحادث انقلاب سيارة الزفة بترعة بسوهاج

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:52 ص
نجاة عروسة ومصرع العريس و2 آخرين بحادث انقلاب سيارة الزفة بترعة بسوهاج غرق سيارة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن طاقمان من الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد علاء نمشة مدير الإدارة منذ قليل من انتشال عروسة، وفتاة واستخراج 3 جثامين من بينهم العريس عقب انقلاب سيارة الزفة بهم بترعة نجع حمادى دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.
 
ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة طهطا بانقلاب سيارة زفة عروسة بالترعة عند كوبرى حمودة بطهطا ووجود متوفين ومصابين.
 
وبالفحص تبين من التحريات انقلاب سيارة زفة عروسة بالترعة الإبراهيمية نتج عن الحادث دينا . ز . ع 22 سنة العروسة وتم نقلها لمستشفى طهطا العام وتم استخراج ضحى . ا . س 18 سنة على قيد الحياه مصابة بحالة إغماء وتم نقلها للمستشفى العام.
 
كما تمكن طاقم الإنقاذ بمساعدة الأهالى من إنتشال مروان . ا . س . ج العريس  أحمد . ع .ج 30 سنة جثة هامدة وجهاد . م . ح . ذكر 26 سنة جثة هامدة وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة.

سوهاج

محافظة سوهاج

مديرية امن سوهاج

عرس

حفل زفاف

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