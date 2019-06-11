موظف يستغيث بمحافظ شمال سيناء بعد إحالته للمعاش مبكرا بسبب خطأ إدارى

شمال سيناء ـ محمد حسين

فوجئ أحد موظفى الصحة بشمال سيناء، بقرار إحالته للمعاش قبل عام من استكماله السن القانونى للإحالة للتقاعد (60 عاما)، نتيجة تداخل بيانات اسمه باسم شقيق له متوفى يحمل اسمه.

وروى الموظف فؤاد شكرى جمعة، ويعمل بوظيفة أمين مخزن فى مستشفى العريش العام، تفاصيل واقعة إحالته للمعاش قبل عام من موعدها المقرر، قائلا: "نتيجة أخطاء ورقية تتعلق بشهادة ميلاده وميلاد شقيق له يسبقه، لافتا إلى أنه منذ ولادته وهو يحمل شهادة ميلاد بتاريخ ميلاد 25 فبراير عام 1959، وبها مضت كل تعاملاته من دخول مدارس، وكذا أداء الخدمة الوطنية، وشغل وظيفة "أمين مخزن" فى مستشفى العريش العام، ومع بداية استخراج الرقم القومى، فوجئ عندما شرع فى استخراج بطاقته أنهم فى الأحوال المدنية يخبرونه أنه يحمل هذا الاسم للمتوفى" .

وأضاف الموظف، أنه فوجئ بالأمر وعاد لوالديه يسألهما، وأفاداه بأنه بالفعل كان له شقيق يكبره توفى بعد شهور من ولادته، وعندما ولد هو استخرجا له شهادة ميلاد باسم شقيقه، وبعدها صارت التعاملات فى الأوراق التى تخصه بأوراق أخوه.

وأشار إلى أنه لم ييأس وذهب لمصلحة الضرائب العقارية بالدور الرابع فى مبنى مجلس مدينة العريش، واطلع على السجلات ووجد فعلا أنه ولد بعد شقيقه واستخرجت له شهادة ميلاد بتاريخ 13 سبتمبر 1960، بينما شقيقه له شهادة ميلاد بتاريخ 25 فبراير 1959.

وتابع أنه قام بناء على المستند باستخراج رقم قومى له، وسلم صورا منها لملفه فى مديرية الصحة، حتى فوجئ بقرار إحالته للمعاش مبكرا بالتاريخ القديم الذى يخص شقيقه.

وأوضح أنه عند مراجعة شئون العاملين بمديرية الصحة اكتشف أن إحالته للمعاش بسبب اعتمادهم على ملف التقديم للوظيفة ويحمل شهادة ميلاد بتاريخ ميلاد شقيقه المتوفى، واتجه بالشكوى لمحافظ شمال سيناء، الذى قام بتحويله للتنظيم والإدارة، والتى بدورها أفادت بوصول رد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ممثلا بالإدارة المركزية للخدمة المدنية.

وجاء فى الرد "بشأن حالة السيد فؤاد شكرى جمعة من العاملين بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، والصادر بشأنه القرار الإدارى رقم 4779 بإحالته إلى المعاش اعتبارا من 25 /2/ 2019، لبلوغه السن القانونية استنادا إلى المستندات المقدمة ضمن مسوغات التعيين ومنها مستخرج ورقى من شهادة ميلاده ووثيقة الزواج وبطاقة ورقية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية وصحيفة الحالة الجنائية، حيث إن الثابت بهذه المستندات أن تاريخ ميلاده هو 25/2/1959، وقد تقدم المذكور بتظلم من قرار إحالته للمعاش حيث إن الثابت ببطاقة الرقم القومى أن تاريخ ميلاده هو 13/9/1960.



موظف يستغيث لخطأ إدارى أحاله للمعاش مبكرا



موظف يستغيث لخطأ إدارى أحاله للمعاش مبكرا



موظف يستغيث لخطأ إدارى أحاله للمعاش مبكرا



موظف يستغيث لخطأ إدارى أحاله للمعاش مبكرا



موظف يستغيث لخطأ إدارى أحاله للمعاش مبكرا



موظف يستغيث لخطأ إدارى أحاله للمعاش مبكرا



موظف يستغيث لخطأ إدارى أحاله للمعاش مبكرا



موظف يستغيث لخطأ إدارى أحاله للمعاش مبكرا



موظف يستغيث لخطأ إدارى أحاله للمعاش مبكرا



موظف يستغيث لخطأ إدارى أحاله للمعاش مبكرا