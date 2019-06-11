مهلة لسداد فرق المساحة للفائزين بالقرعة العلنية للأراضى الأكثر تميزاً والمتميزة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة قررت منح مهلة لسداد فرق المساحة، للفائزين بالقرعات العلنية للأراضي الأكثر تميزاً والمتميزة، والتي تم إجراؤها بعد تاريخ 15/2/2018، وتزيد مساحة الأرض للفائزين بها عن المساحة التى تقدموا لها بنسبة تزيد عن 10%، وذلك استجابة من الهيئة لطلبات الفائزين.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إنه يتم منح المهلة وفقاً لما يلى، أولاً: الالتزام بسداد القيمة المُقررة للمساحة المُحددة بكراسة الشروط للقرعة خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان، وثانياً: منح مهلة قدرها 6 أشهر تبدأ من انتهاء المهلة المحددة بالبند أولاً لسداد نسبة المقدم عن قيمة المساحة الزائدة، وثالثاً: تحرير شيكات آجلة بباقي قيمة الأرض وتقديمها قبل انتهاء المهلة المُعلن عنها بالصحف.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن العملاء الراغبين في عدم الاستكمال، ويطالبون باسترداد مقدمات الحجز، يُسمح لهم بالاسترداد دون خصم المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، شريطة تقديم طلب الاسترداد خلال شهر بحد أقصى من تاريخ الإعلان بالصحف.