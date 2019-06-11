منظمة الأمن والتعاون الاوروبى تحذر من جرائم الاتجار بالبشر واستعباد العمالة

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حذرت منظمة الأمن والتعاون الاوروبي من مخاطر اتساع جريمة الاتجار في البشر، و طالبت بعدم شراء أي سلع استخدم في إنتاجها عمال يعملون عن طريق السخرة والاستعباد .

وذكر تقرير للمنظمة الاوروبية صدر اليوم الثلاثاء -من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا- أن قضايا الاتجار في البشر والسخرة تم مناقشتها بشكل موسع ضمن أعمال المؤتمر الدولي المعني بالتصدي لأشكال العبودية الحديثة والسخرة والاتجار بالبشر والذي عقدته المنظمة في لندن مؤخرا.

وأوضح التقرير أن هذا التحذير تدعمه الكثير من المنظمات والحكومات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اضافة الى منظمة الامن والتعاون الاوروبي.

وأشار التقرير الى أن أبرز حالات السخرة والاستعباد تظهر فى قطاعات مثل البناء والتصنيع العام ، لافتا الى ضرورة تبادل الخبرات الدولية للتغلب على تداعيات هذه الممارسات الاجرامية .

ونوه التقرير الى تأكيد فاليانت ريتشي الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي ومنسق مكافحة الاتجار بالبشر أنه يمكننا في الواقع أن نختار على نطاق واسع عدم شراء السلع أو الخدمات التي تنتجها العمالة المستغلة.