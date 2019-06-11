ممنوع بأوامر السلطات الأمريكية.. واشنطن تحظر على علمائها العمل مع الصين

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تسعى لمواجهة مساعى الصين وغيرها من الدول الأجنبية لتجنيد العلماء الذين يعملون لدى الهيئات الفيدرالية الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، نقلا عن مسئولين فى الإدارة الأمريكية أن وزارة الطاقة الأمريكية حظرت على باحثيها الأنضمام إلى برامج توظيف الموهبين الصينية، ذلك بعد الكشف عن تجنيد أفراد من خلال برامج لجماعات على صلة بجهات عسكرية أجنبية إذ يتم جذبهم بملايين الدولارات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة هى أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتفادى ما يعتبره سرقة الصين الواسعة النطاق للعلوم والتكنولوجيا الأمريكية، كما تأتي وسط استمرار التوترات بين واشنطن وبكين على صعيد التجارة والملكية الفكرية.