مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار لغم حوثى فى الحديدة باليمن

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضى زرعته ميليشيات الحوثى جنوبى محافظة الحديدة غربى اليمن.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمنى (سبتمبر نت) عن مصادر محلية قولها إن لغما انفجر فى سيارة كان على متنها 4 مزارعين، بينهم 3 من أسرة واحدة، أثناء عودتهم إلى منزلهم فى منطقة قطابة جنوبى الحديدة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.